Чемпионат Европы21 июня 2024, 22:26 |
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ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024
Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых с переводом от Sport.ua!
21 июня 2024, 22:26 |
1662
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21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
После завершения встречи главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!
ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024
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