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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 22:26 |
1662
0

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024

Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых с переводом от Sport.ua!

21 июня 2024, 22:26 |
1662
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024

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Сергей Ребров пресс-конференция видео сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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