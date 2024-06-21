21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024