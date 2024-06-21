Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки. Наивысший балл получил автор одного ассиста Александр Зинченко – 8.2.

У Николая Шапаренко, который оформил гол + ассист, а также стал лучшим игроком по версии технических наблюдателей УЕФА, балл слегка ниже – 7.7. У автора победного гола Романа Яремчука – 7.2.

Анатолию Трубину, который стал Львом матча, WhoScored поставил 7.0. Высокий показатель и у Михаила Мудрика – 7.4.

Оценки WhoScored за матч Словакия – Украина (1:2)