Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Игра завершилась со счетом 2:1, наивысший балл получил Зинченко – 8.2
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки. Наивысший балл получил автор одного ассиста Александр Зинченко – 8.2.
У Николая Шапаренко, который оформил гол + ассист, а также стал лучшим игроком по версии технических наблюдателей УЕФА, балл слегка ниже – 7.7. У автора победного гола Романа Яремчука – 7.2.
Анатолию Трубину, который стал Львом матча, WhoScored поставил 7.0. Высокий показатель и у Михаила Мудрика – 7.4.
Оценки WhoScored за матч Словакия – Украина (1:2)
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