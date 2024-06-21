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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:43 | Обновлено 21 июня 2024, 18:48
6087
9

Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией

Игра завершилась со счетом 2:1, наивысший балл получил Зинченко – 8.2

21 июня 2024, 18:43 | Обновлено 21 июня 2024, 18:48
6087
9
Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки. Наивысший балл получил автор одного ассиста Александр Зинченко – 8.2.

У Николая Шапаренко, который оформил гол + ассист, а также стал лучшим игроком по версии технических наблюдателей УЕФА, балл слегка ниже – 7.7. У автора победного гола Романа Яремчука – 7.2.

Анатолию Трубину, который стал Львом матча, WhoScored поставил 7.0. Высокий показатель и у Михаила Мудрика – 7.4.

Оценки WhoScored за матч Словакия – Украина (1:2)

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оценки WhoScored Александр Зинченко Анатолий Трубин Михаил Мудрик Николай Шапаренко Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Stanislav Matusevych
Все, що потрібно знати про оцінки від статистичних порталів. Людина, яка найбільше винувата у пропущеному м'ячі, стає найкращою, а людина, що має гол+пас, тільки друга. Так, після своєї гольової помилки Зінченко відіграв добре, але найкращий гравець матчу? Серйозно?
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+11
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KOT
Ну Шапаренко отримав кубок кращого гравця в кінці матчу, так що ця фігня то таке
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+5
MrStepanovM .
Цирк. З під нього забили. Так віддав асист, але ж щоб найкращий?! та ще й в порівнянні з Шапаренко
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+5
HaloGen
Зінченко 8.2? та за шо?!
WhoScored шо ви там курите? Щоб отримати 8.2 після помилки він мав би або сам забити, або ще додаткових 2-3 асиста зробити
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Сseresznye
Зина сегодня накрученный ещё с интервью.)
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-1
easterly
7.4 мурзік????
Ответить
-2
Tka4enko_855
Все по ділу
Ответить
-3
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