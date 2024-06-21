Назван лучший игрок матча между Словакией и Украиной по версии УЕФА
Николай Шапаренко стал автором первого гола в поединке 2-го тура Евро-2024
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).
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На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц. Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.
Лучшим игроком матча назван Николай Шапаренко, автор первого гола сине-желтых.
Группа технических наблюдателей УЕФА пояснила свое решения: «Помимо гола и результативной передачи, Шапаренко впечатляюще играл с мячом и без него, а также превосходно занимал позицию».
Евро-2024. Группа E. 2-й тур
Дюссельдорф, 21 июня
Словакия – Украина – 1:2
Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80
Huge performance 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/Rrauqyj4w0— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024
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