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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:23 | Обновлено 21 июня 2024, 18:33
1928
1

Назван лучший игрок матча между Словакией и Украиной по версии УЕФА

Николай Шапаренко стал автором первого гола в поединке 2-го тура Евро-2024

21 июня 2024, 18:23 | Обновлено 21 июня 2024, 18:33
1928
1
Назван лучший игрок матча между Словакией и Украиной по версии УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

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На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц. Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

Лучшим игроком матча назван Николай Шапаренко, автор первого гола сине-желтых.

Группа технических наблюдателей УЕФА пояснила свое решения: «Помимо гола и результативной передачи, Шапаренко впечатляюще играл с мячом и без него, а также превосходно занимал позицию».

Евро-2024. Группа E. 2-й тур

Дюссельдорф, 21 июня

Словакия – Украина – 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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C.Пеклов
Тількі в 2 таймі,після гарного голу,Микола нарешті заграв так,як ми всі від нього чекали в грі з румунами.Безумовно один з героїв матчу!
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