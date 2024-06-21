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  4. Федерация футбола Косова снова обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 14:26 |
819
1

Федерация футбола Косова снова обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию

На обоих матчах сербской сборной болельщики скандировали шовинистические лозунги

21 июня 2024, 14:26 |
819
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Федерация футбола Косова снова обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная федерация Косова подготовила жалобу в УЕФА относительно повторения поведения с националистической и расистской риторикой сербских болельщиков во время матча группы C Евро-2024 между Словенией и Сербией, который состоялся в четверг в Мюнхене.

«ФФК решительно осуждает националистические призывы и показ флага Сербии с картой Косова и надписью «Не сдаваться». Повторный акт такого поведения на футбольных стадионах, тем более после предыдущих наказаний от УЕФА – неприемлем и требует большей строгости со стороны органов УЕФА.

Послания с шовинистической риторикой возмутительны, противоречат ценностям спорта и подрывают базовые принципы УЕФА. Мы в очередной раз призываем органы УЕФА быть более жесткими в борьбе со столь враждебными посланиями, направленными против нашей страны, у которой такие же равные права, как и у остальных членов европейской футбольной семьи.

Также мы просим организаторов турнира быть более бдительными для предотвращения подобных инцидентов.

ФФК будет и дальше продвигать истинные ценности футбола, выступать за единство и уважение ко всем причастным к футболу», – говорится в заявлении Федерации футбола Косово.

Ранее Сербия угрожала сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию.

Во время Евро УЕФА уже оштрафовал Сербский футбольный союз за то, что фанаты вывесили флаг россии на матче первого тура группового этапа против Англии (0:1).

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Владимир Клепач Источник: Футбольная федерация Косова
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mini.f
Сербам глубоко фиолетово все эти санкции УЕФА, если они будут. За ними - карлик-педофил со своей недоармией и соловьевы с о скабеевой, что накроют Европу ядерными ракетами...
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