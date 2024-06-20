Романо сообщил, планирует ли Челси продавать Мудрика после Евро-2024

Лондонский «Челси» рассчитывает подписать звездного 22-летнего французского вингера Майкла Олисе, который играет за «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, если «Челси» купит Олисе, то продаст украинца Михаила Мудрика. Однако авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию. Лондонцы рассчитывают, что Олисе и Мудрик будут играть вместе.



«Челси» очень хочет подписать Олисе, игрок также хочет этого трансфера. В «Челси» считают, что он идеально подойдет для игры с Михаилом Мудриком и Коулом Палмером и другими. «Челси» сделал серьезное финансовое предложение по трансферу Олисе», – сообщил Романо.

Ранее Джон Оби Микел довольно резко высказался в адрес нынешнего футболиста «синих» Михаила Мудрика.