Чемпионат Европы18 июня 2024, 19:07 |
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Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024
18 июня 2024, 19:07 |
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18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
В квартете F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.
Евро-2024. 1-й тур. 18 июня
Группа F, Дортмунд
Турция – Грузия – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Турция – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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