Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

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Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

В квартете F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.

Евро-2024. 1-й тур. 18 июня

Группа F, Дортмунд

Турция – Грузия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Турция – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция