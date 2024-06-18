Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 19:07 |
679
0

Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024

18 июня 2024, 19:07 |
679
0
Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

В квартете F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.

Евро-2024. 1-й тур. 18 июня

Группа F, Дортмунд

Турция – Грузия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Турция – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Гюлер vs Кварацхелия. Известны составы на матч Евро-2024 Турция – Грузия
НАГЕЛЬСМАНН: «Постараемся выступить на таком же уровне против Венгрии»
сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу Турция - Грузия Евро-2024 видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 07:31 13
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии

Вынесен итоговый вердикт матчу 1-го тура Евро-2024 в группе Е

Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Футбол | 17 июня 2024, 19:55 28
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ

Голкипер сборной Украины прокомментировал матч Евро-2024 с Бельгией

Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда
Футбол | 18.06.2024, 17:28
Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда
Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 18.06.2024, 07:00
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Футбол | 18.06.2024, 14:15
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 498
Футбол
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 16
Бокс
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
16.06.2024, 16:20 3
Бокс
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 57
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем