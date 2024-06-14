15 июня на «ФедЭкс Филд» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Гватемалы встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Гватемала

Команда никогда не пробивалась на чемпионат мира. Но когда-то, в 1967-м году, La Celeste y Blanco побеждали в региональном турнире - Золотом Кубке КОНКАКАФ. На последнем таком турнире наконец-то напомнили о себе, впервые за более чем десятилетие, с 2013-го года, вышли в четвертьфинал. Сейчас главным было отыграть пару отборочных матчей на чемпионат мира. Доминику на своем поле разгромили 6:0 с дублем Галиндо. А потом была поездка к Британским Виргинским островам. Там получилось добиться пусть не такой крупной, но тоже достаточно уверенной победы, 3:0. Но и после этого подопечные Луиса Фернадо Тены не разъехались по своим клубам (кстати, в основном местным). Они выступят спарринг-партнерами для аргентинцев, для чего даже перебрались в США.

Ставки на матч Гватемала – Аргентина

Аргентина

Сборная на данный момент обладает чем-то типа золотого дубля. Они в позапрошлом году наконец-то выиграли титул чемпиона мира. А сейчас готовятся к защите статуса победителя Копа Америка. И небесно-голубые выглядят действительно хорошо. Да, была осечка в конце прошлого года, когда дома получили 0:2 от Уругвая. Но это исключение, разовое. И после него подопечные Лионеля Скалони снова выигрывали, уже в товарищеском формате. В марте они смогли забить по три гола таким противникам, как Сальвадор и Коста-Рика. Сейчас, уже прибыв в Соединенные Штаты, фаворит провел контрольный поединок в ночь на понедельник против крепкого Эквадора. Там все свелось к единственному голу Ди Марии, который был забит ближе к концу первого тайма.

Статистика личных встреч

Всего было проведено 3 товарищеских поединка, все в интервале 2008-2018. Все они закончились неизменно победами представителя Южной Америки.

Прогноз

GGBET не ждет серьезной борьбы со стороны номинального фаворита. Тут стоит использовать ставку на то, что Месси и компания выиграют при форе -1.5 (коэффициент - 1,64).