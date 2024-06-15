Дубли Месси и Лаутаро. Аргентина в спарринге разгромила Гватемалу

Сборная Аргентины в спарринге в США разгромила команду Гватемалы (4:1).

Дубли оформили лидеры команды Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.

Интересно, что Лаутаро в дебюте игры записав в свой пассив автогол, но затем исправился и оформил дубль.

Месси сделал также одну голевую передачу. А первый его гол был очень курьезным – голкипер соперников выложил мяч чужому форварду, и Лионель поразил пустые ворота.

Сборная Аргентины ведет подготовку к Копа Америка 2024, где сыграет в группе A с командами Перу, Чили и Канады.

В другом матче дня сборная Перу обыграла команду Сальвадора (1:0) благодаря голу Эдисона Флореса.

Товарищеские матчи

14 июня, Лендовер (штат Мэриленд, США)

Гватемала – Аргентина – 1:4

Голы: Лаутаро Мартинес, 4 (автогол) – Лионель Месси, 12, 77, Лаутаро Мартинес, 39 (пен), 66

Видео голов и обзор матча

Сальвадор – Перу – 0:1

Гол: Эдисон Флорес, 17