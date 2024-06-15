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Кубок Америки
15 июня 2024, 07:55 | Обновлено 15 июня 2024, 08:03
1309
0

ВИДЕО. Курьезный гол Месси за Аргентину. Как грубо ошибся вратарь Гватемалы

Аргентина в спарринге перед Копа Амарика разгромила Гватемалу

15 июня 2024, 07:55 | Обновлено 15 июня 2024, 08:03
1309
0
ВИДЕО. Курьезный гол Месси за Аргентину. Как грубо ошибся вратарь Гватемалы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины в спарринге в США разгромила команду Гватемалы (4:1).

Дубли оформили лидеры команды Лионель Месси и Лаутаро Мартинес. Интересно, что Лаутаро в дебюте игры записав в свой пассив автогол, но затем исправился и оформил дубль.

Месси, помимо дубля, сделал также одну голевую передачу. А первый его гол был очень курьезным – голкипер соперников выложил мяч чужому форварду, и Лионель поразил пустые ворота.

Товарищеские матчи

14 июня, Лендовер (штат Мэриленд, США)

Гватемала Аргентина – 1:4

Голы: Лаутаро Мартинес, 4 (автогол) – Лионель Месси, 12, 77, Лаутаро Мартинес, 39 (пен), 66

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Лисандро Мартинес (Аргентина).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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