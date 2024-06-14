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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 01:44 | Обновлено 14 июня 2024, 01:57
49
0

ВИДЕО. Миколенко получил награду Лев матча Молдова – Украина

Виталий получил травму в первом тайме товарищеского поединка, фанаты поддержали игрока

14 июня 2024, 01:44 | Обновлено 14 июня 2024, 01:57
49
0
ВИДЕО. Миколенко получил награду Лев матча Молдова – Украина
УАФ. Виталий Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

В первом тайме игрок молдовской команды Артур Крэчун сделал опасный подкат. Он не нарушил правила, однако Миколенко пострадал после действий оппонента. Вместо Виталия на поле вышел Александр Зинченко.

Украинские фанаты решили поддержать Виталия и выбрали его лучшим игроком поединка. Миколенко стал Левом матча.

«Я думаю, что меня обрали больше в качестве поддержки. Хочу сказать всем спасибо за поддержку, я все вижу, все сообщения читаю. Будет МРТ, и там мы уже узнаем, какая у меня проблема», – сказал Виталий после того, как получил памятную статуэтку.

Как сообщили официальный сайт УАФ и врач сборной Украины Роман Жолобайлюк, обследование показало, что Виталию удалось избежать наихудших последствий после подката молдовского защитника. Следовательно, медицинский штаб начал активную реабилитацию игрока, что дает нам надежду увидеть Миколенко на поле в матчах Евро-2024.

ВИДЕО. Миколенко получил награду Лев матча Молдова – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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