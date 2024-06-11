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  4. Скорейшего выздоровления! Определен Лев матча Молдова – Украина
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2024, 21:18 |
2732
0

Скорейшего выздоровления! Определен Лев матча Молдова – Украина

Лучшим игроком матча болельщики выбрали Виталия Миколенко

11 июня 2024, 21:18 |
2732
0
Скорейшего выздоровления! Определен Лев матча Молдова – Украина
УАФ

11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Миколенко на 30-й минуте травму получил травму стопы. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

Сборная Украины 17 июня в первом матче группового этапа Евро 2024 сыграет против Румынии.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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