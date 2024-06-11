Скорейшего выздоровления! Определен Лев матча Молдова – Украина

11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

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После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Миколенко на 30-й минуте травму получил травму стопы. Игрок не смог продолжить матч и был заменен на Александра Зинченко.

Сборная Украины 17 июня в первом матче группового этапа Евро 2024 сыграет против Румынии.