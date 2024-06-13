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  4. Байндл проиграла 17-летней японке на турнире во Франции
ITF
13 июня 2024, 15:10 |
173
0

Байндл проиграла 17-летней японке на турнире во Франции

Катерина уступила Саре Саито в Биаррице

13 июня 2024, 15:10 |
173
0
Байндл проиграла 17-летней японке на турнире во Франции
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) заверишила борьбу на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).

Во втором раунде украинка уступила 17-летней японке Саре Саито (№210 WTA).

Биарриц. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Сара Саито (Япония) – 4:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде японка сыграет против Панны Удварди (№133 WTA) или Андреи Миту (№222 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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