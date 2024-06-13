ITF13 июня 2024, 15:10 |
173
0
Байндл проиграла 17-летней японке на турнире во Франции
Катерина уступила Саре Саито в Биаррице
13 июня 2024, 15:10 |
173
0
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) заверишила борьбу на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).
Во втором раунде украинка уступила 17-летней японке Саре Саито (№210 WTA).
Биарриц. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Сара Саито (Япония) – 4:6, 3:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде японка сыграет против Панны Удварди (№133 WTA) или Андреи Миту (№222 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2024, 13:45 12
Форвард приятно впечатлен подбором игроков
Теннис | 12 июня 2024, 23:23 1
Легендарный испанец сконцентрируется на подготовке к Олимпийским играм 2024
Футбол | 13.06.2024, 07:01
Бокс | 13.06.2024, 07:20
Футбол | 13.06.2024, 11:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2024, 12:57 48
11.06.2024, 21:45 1
12.06.2024, 12:15 1
12.06.2024, 21:45 7
11.06.2024, 23:33
11.06.2024, 18:45 3
12.06.2024, 21:16 6
11.06.2024, 23:47 5