WTA13 июня 2024, 10:57 |
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Катерина Байндл – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Биаррице
13 июня 2024, 10:57 |
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13 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).
Во втором раунде украинка сразится против 17-летней японки Сары Саито (№210 WTA). Матч состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Панны Удварди (№133 WTA) или Андреи Миту (№222 WTA).
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