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  4. Катерина Байндл – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 июня 2024, 10:57 |
87
0

Катерина Байндл – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Биаррице

13 июня 2024, 10:57 |
87
0
Катерина Байндл – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

13 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).

Во втором раунде украинка сразится против 17-летней японки Сары Саито (№210 WTA). Матч состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Панны Удварди (№133 WTA) или Андреи Миту (№222 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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