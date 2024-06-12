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  4. Новый шанс для СуперПиппо. Индзаги возглавил клуб Серии В
Италия
12 июня 2024, 17:26 |
253
0

Новый шанс для СуперПиппо. Индзаги возглавил клуб Серии В

Легендарный экс-форвард будет работать с «Пизой»

12 июня 2024, 17:26 |
253
0
Новый шанс для СуперПиппо. Индзаги возглавил клуб Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Новым главным тренером «Пизы» станет легендарный экс-форвард сборной Италии Филиппо Индзаги. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны уже согласовали контракт.

Предыдущим местом работы Индзаги-старшего была «Салернитана», где он проработал с октября 2023 по февраль 2024 года. В мае Филиппо рассматривали на должность главного тренера «Вероны».

«Пиза» завершила прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице Серии В. Сейчас команду возглавляет Альберто Аквилани, который в ближайшее время может отправиться на повышение.

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Филиппо Индзаги Пиза Альберто Аквилани Серия B Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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