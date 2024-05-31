Филиппо Индзаги может получить еще один шанс в Серии А
«Верона» сейчас ищет главного тренера
«Верона» сейчас занимается поисками нового главного тренера на следующий сезон. Марко Барони, который спас команду от вылета в нынешней кампании, принял решение покинуть клуб.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, на замену Барони «Верона» рассматривает кандидатуры Филиппо Индзаги и Алессио Дионизи.
Об в феврале текущего года были уволены из команд, которые по итогам сезона вылетели в Серию В. Индзаги-старший работал с «Салернитаной» с октября прошлого года. Дионизи возглавлял «Сассуоло» еще с 2021 года.
«Верона» завершила нынешний сезон Серии А на 13-й месте.
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