Филиппо Индзаги может получить еще один шанс в Серии А

«Верона» сейчас занимается поисками нового главного тренера на следующий сезон. Марко Барони, который спас команду от вылета в нынешней кампании, принял решение покинуть клуб.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, на замену Барони «Верона» рассматривает кандидатуры Филиппо Индзаги и Алессио Дионизи.

Об в феврале текущего года были уволены из команд, которые по итогам сезона вылетели в Серию В. Индзаги-старший работал с «Салернитаной» с октября прошлого года. Дионизи возглавлял «Сассуоло» еще с 2021 года.

«Верона» завершила нынешний сезон Серии А на 13-й месте.