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  4. Катерина Байндл – Селена Яничевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
12 июня 2024, 13:18 |
95
0

Катерина Байндл – Селена Яничевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Биаррице

12 июня 2024, 13:18 |
95
0
Катерина Байндл – Селена Яничевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

12 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).

В первом раунде украинка сразится против француженки Селены Яничевич (№232 WTA). Матч состоится 4-м запуском после встречи Раме – Миту. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Сары Саито (№210 WTA) или Кристины Младенович (№213 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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