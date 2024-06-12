ITF12 июня 2024, 13:18 |
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Катерина Байндл – Селена Яничевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Биаррице
12 июня 2024, 13:18 |
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12 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).
В первом раунде украинка сразится против француженки Селены Яничевич (№232 WTA). Матч состоится 4-м запуском после встречи Раме – Миту. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Сары Саито (№210 WTA) или Кристины Младенович (№213 WTA).
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