Катерина Байндл – Селена Яничевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№182 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Биаррице (Франция).

В первом раунде украинка сразится против француженки Селены Яничевич (№232 WTA). Матч состоится 4-м запуском после встречи Раме – Миту. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Сары Саито (№210 WTA) или Кристины Младенович (№213 WTA).

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