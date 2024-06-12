Володько неудачно стартовала на турнире в Португалии

Украинская теннисистка Катерина Володько (№335 WTA) неудачно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Гимарайнше (Португалия).

В матче первого раунде украинка уступила Валентине Ризер из Швейцарии (№240 WTA).

Гимарайнш. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 3:6, 1:6

Для Катерины это был четвертый турнир в сезоне. Неделю назад она дошла до второго раунда на соревнованиях аналогичной категории в США.