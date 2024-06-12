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ITF
12 июня 2024, 13:27 | Обновлено 12 июня 2024, 13:30
77
0

Володько неудачно стартовала на турнире в Португалии

Катерина проиграла в первом раунде сопернице из Швейцарии

12 июня 2024, 13:27 | Обновлено 12 июня 2024, 13:30
77
0
Володько неудачно стартовала на турнире в Португалии
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№335 WTA) неудачно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Гимарайнше (Португалия).

В матче первого раунде украинка уступила Валентине Ризер из Швейцарии (№240 WTA).

Гимарайнш. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 3:6, 1:6

Для Катерины это был четвертый турнир в сезоне. Неделю назад она дошла до второго раунда на соревнованиях аналогичной категории в США.

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Катерина Володько (Бондаренко) Валентина Ризер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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