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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 03:21 | Обновлено 12 июня 2024, 03:37
209
0

Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы

Андрей опубликовал пост в Instagram после завершения товарищеского поединка (4:0)

12 июня 2024, 03:21 | Обновлено 12 июня 2024, 03:37
209
0
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Instagram. Андрей Лунин

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0.

Ворота сине-желтых защищал голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

После завершения встречи Лунин опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех команды:

«Заключительная игра перед началом Евро
Продолжаем готовиться ⚽️
Спасибо за поддержку 👏», – написал Андрей.

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)

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Андрей Лунин сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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