Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0.

Ворота сине-желтых защищал голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

После завершения встречи Лунин опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех команды:

«Заключительная игра перед началом Евро

Продолжаем готовиться ⚽️

Спасибо за поддержку 👏», – написал Андрей.

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)