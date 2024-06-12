Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Андрей опубликовал пост в Instagram после завершения товарищеского поединка (4:0)
11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0.
Ворота сине-желтых защищал голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.
После завершения встречи Лунин опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех команды:
«Заключительная игра перед началом Евро
Продолжаем готовиться ⚽️
Спасибо за поддержку 👏», – написал Андрей.
Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)
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