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Товарищеские матчи
Молдова
11.06.2024 19:00 – FT 0 : 4
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 22:47 | Обновлено 11 июня 2024, 22:53
660
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РЕБРОВ: «Победа в последнем матче дает уверенность перед стартом Евро»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Молдовой

11 июня 2024, 22:47 | Обновлено 11 июня 2024, 22:53
660
1
РЕБРОВ: «Победа в последнем матче дает уверенность перед стартом Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал на послематчевой пресс-конференции в Кишиневе об итогах последнего товарищеского матча перед Евро-2024 – против команды Молдовы (4:0):

«Товарищеские матчи точно помогут. Мы планировали эти встречи, очень доволен, что закончили их без травм – это очень важно. Разберем и эту игру. Не важно, как ее сыграли – очень важно разобраться и спокойно готовиться к Евро.

Травма Миколенко? Это другой голеностоп, не тот самый, что был травмирован ранее. Надеюсь, что после обследования все будет нормально.

Впечатления после победы над Молдовой? Поверьте, всегда есть что анализировать, вне зависимости от счета. Насколько доволен командой в этих товарищеских матчах? Для этого их и проводили. Понимали, что будут ошибки, должны их исправлять.

Я доволен победой в последнем матче. Получили уверенность перед Евро. И это очень важно, чтобы в лагере сборной была хорошая атмосфера.

Все должны были понять, почему мы играли этот матч – он последний перед Евро. Я никогда не люблю кого-нибудь выделять. Важна победа и факт последнего спарринга перед Евро.

Это очень большое событие, что мы попали на Евро-2024. Большое событие для страны, находящейся в состоянии войны . Мы благодарны всем болельщикам. Все игроки и тренерский штаб будут делать все возможное для нашей страны, чтобы достойно представить ее на Евро-2024».

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Николай Степанюк Источник: Суспильне Спорт
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