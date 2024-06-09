Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»
Президент УАФ – о главном тренере национальной сборной
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему он верит в главного тренера национальной команды Сергея Реброва.
«Мы одинаково смотрим на футбол. Наши менталитеты очень похожи. У нас был талант, но к нему добавились образование, упорный труд, сосредоточенность и дисциплина. Что мне всегда нравится в Сергее, так это его профессионализм. Его преданность работе просто поражает.
И, конечно, я знаю, что он думает сейчас о команде и о том, как она должна играть. Он взял их в такой сложной ситуации, особенно с Англией и Италией в отборочном турнире, но мы боролись до конца, и это сработало. И не просто боролись, а играли в хороший футбол», – сказал Шевченко.
Отметим, что заключительной игрой предтурнирного сбора сборной Украины станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден. 17 июня команда Сергея Реброва начнет выступления на Евро-2024 против Румынии в Мюнхене.
В пятницу сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче.
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