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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 12:56 |
214
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»

Президент УАФ – о главном тренере национальной сборной

09 июня 2024, 12:56 |
214
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»
УАФ. Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему он верит в главного тренера национальной команды Сергея Реброва.

«Мы одинаково смотрим на футбол. Наши менталитеты очень похожи. У нас был талант, но к нему добавились образование, упорный труд, сосредоточенность и дисциплина. Что мне всегда нравится в Сергее, так это его профессионализм. Его преданность работе просто поражает.

И, конечно, я знаю, что он думает сейчас о команде и о том, как она должна играть. Он взял их в такой сложной ситуации, особенно с Англией и Италией в отборочном турнире, но мы боролись до конца, и это сработало. И не просто боролись, а играли в хороший футбол», – сказал Шевченко.

Отметим, что заключительной игрой предтурнирного сбора сборной Украины станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден. 17 июня команда Сергея Реброва начнет выступления на Евро-2024 против Румынии в Мюнхене.

В пятницу сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Евро-2024 Сергей Ребров
Владимир Клепач Источник: The Guardian
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vh
При Шевченкові була топова збірна, за виключенням Євро. У Реброва з топами глухий захист, зі слабкими все на морально-вольових. 
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