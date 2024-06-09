Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему он верит в главного тренера национальной команды Сергея Реброва.

«Мы одинаково смотрим на футбол. Наши менталитеты очень похожи. У нас был талант, но к нему добавились образование, упорный труд, сосредоточенность и дисциплина. Что мне всегда нравится в Сергее, так это его профессионализм. Его преданность работе просто поражает.

И, конечно, я знаю, что он думает сейчас о команде и о том, как она должна играть. Он взял их в такой сложной ситуации, особенно с Англией и Италией в отборочном турнире, но мы боролись до конца, и это сработало. И не просто боролись, а играли в хороший футбол», – сказал Шевченко.