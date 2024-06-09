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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 12:17 | Обновлено 09 июня 2024, 12:52
536
1

Шевченко рассказал, почему решился стать президентом УАФ

И почему для национальной сборной Украины очень важно сыграть на Евро-2024

09 июня 2024, 12:17 | Обновлено 09 июня 2024, 12:52
536
1
Шевченко рассказал, почему решился стать президентом УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему для национальной сборной Украины очень важно сыграть на Евро-2024.

«Это очень важный момент для нас. Очень важно, чтобы наша команда, наша федерация приняла участие. Мы можем рассказать об Украине и показать, что страна борется и в то же время пытается жить. Сейчас такой сложный момент, и наш долг в спорте – сделать максимум возможного.

Я хочу помочь своей стране, я хочу быть здесь, и именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру [на пост президента УАФ]. Это мой план: поддерживать и любить Украину по многим причинам. У нас много друзей и партнеров, которые поддерживают нас, и мы должны продолжать оказывать давление каждый день.

Когда я начинал, главной целью была квалификация в Германию и обеспечение логистики. Есть и другие моменты, с которыми приходится сталкиваться: организация матчей лиги, улучшение финансовой ситуации, тот факт, что многие талантливые молодые игроки покинули страну из-за вторжения, и нам нужно снова наладить с ними связь. Это одна из самых больших проблем в нашем будущем, потому что мы хотим, чтобы эти таланты играли за нашу национальную команду», – сказал Шевченко.

Отметим, что заключительной игрой предтурнирного сбора сборной Украины станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден. 17 июня команда Сергея Реброва начнет выступления на Евро-2024 против Румынии в Мюнхене.

В пятницу сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче.

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Евро-2024 Андрей Шевченко сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: The Guardian
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c_a_p2
Дурного як пробка андрушу пхають як колись до королевської 
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