Шевченко рассказал, почему решился стать президентом УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему для национальной сборной Украины очень важно сыграть на Евро-2024.

«Это очень важный момент для нас. Очень важно, чтобы наша команда, наша федерация приняла участие. Мы можем рассказать об Украине и показать, что страна борется и в то же время пытается жить. Сейчас такой сложный момент, и наш долг в спорте – сделать максимум возможного.

Я хочу помочь своей стране, я хочу быть здесь, и именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру [на пост президента УАФ]. Это мой план: поддерживать и любить Украину по многим причинам. У нас много друзей и партнеров, которые поддерживают нас, и мы должны продолжать оказывать давление каждый день.

Когда я начинал, главной целью была квалификация в Германию и обеспечение логистики. Есть и другие моменты, с которыми приходится сталкиваться: организация матчей лиги, улучшение финансовой ситуации, тот факт, что многие талантливые молодые игроки покинули страну из-за вторжения, и нам нужно снова наладить с ними связь. Это одна из самых больших проблем в нашем будущем, потому что мы хотим, чтобы эти таланты играли за нашу национальную команду», – сказал Шевченко.