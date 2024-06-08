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Германия
07.06.2024 21:45 – FT 2 : 1
Греция
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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 03:59 | Обновлено 08 июня 2024, 04:16
84
0

Германия – Греция – 2:1. Победный мяч на 89-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Менхенгладбахе

08 июня 2024, 03:59 | Обновлено 08 июня 2024, 04:16
84
0
Германия – Греция – 2:1. Победный мяч на 89-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Менхенгладбахе товарищеский матч провели сборные Германии и Греции (2:1).

Сборная Германии ведет подготовку к домашнему Евро-2024.

Матч завершился победой хозяев поля, причем победный гол был забит на 89-й минуте.

Товарищеский матч

Менхенгладбах, 7 июня

Германия – Греция – 2:1

Голы: Хаверц, 56, Гросс, 89 – Масурас, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Германия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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