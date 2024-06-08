Товарищеские матчи
Чемпионат Европы08 июня 2024, 03:59 | Обновлено 08 июня 2024, 04:16
84
0
Германия – Греция – 2:1. Победный мяч на 89-й минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Менхенгладбахе
08 июня 2024, 03:59 | Обновлено 08 июня 2024, 04:16
84
0
7 июня в Менхенгладбахе товарищеский матч провели сборные Германии и Греции (2:1).
Сборная Германии ведет подготовку к домашнему Евро-2024.
Матч завершился победой хозяев поля, причем победный гол был забит на 89-й минуте.
Товарищеский матч
Менхенгладбах, 7 июня
Германия – Греция – 2:1
Голы: Хаверц, 56, Гросс, 89 – Масурас, 33
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Германия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2024, 09:01 3
«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
Футбол | 08 июня 2024, 03:37 0
Новичок «Динамо» дал интервью, в котором рассказал об эмоциях от перехода
Футбол | 07.06.2024, 23:41
Футбол | 08.06.2024, 00:23
Бокс | 07.06.2024, 12:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 23:40
06.06.2024, 19:26 18
06.06.2024, 18:44 13
07.06.2024, 06:59 13
06.06.2024, 06:43
06.06.2024, 04:54 2
07.06.2024, 13:25 10
06.06.2024, 06:31