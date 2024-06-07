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07 июня 2024, 05:39 |
70
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Германия – Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

07 июня 2024, 05:39 |
70
0
Германия – Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня на Боруссия-Парк пройдет товарищеский матч, в котором сборная Германии встретится со сборной Греции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда находится под двойным давлением. С одной стороны, это вечный гранд, который вот уже десятилетие, после крайнего завоеванного чемпионства, ничего почти не показывает. А на мундиалях в 2018-м и 2022-м и вовсе Бундестим провалился, не выходя из группы. С другой, Евро пройдет на немецких полях, и тем более нужен яркий результат. А его долго не было ни при Леве, ни при Флике, да и Нагельсманн прошлой осенью начинал не лучшим образом. Но в марте, на предыдущем сборе, коллектив показал и игру, и результат, обыграв таких статусных соседей, как французы и голландцы. Летом заметно обновленный состав начинал с Украиной. И так и не забив подопечным Реброва, растратив массу моментов и имея преимущество, что вылилось в 80 процентов времени с мячом.

Ставки на матч Германия – Греция

Греция

Сборная находилась на спаде ту же декаду, что и немцы - последним ощутимым достижением стал выход в плей-офф чемпионата мира в Бразилии. Толику оптимизма подарил Гус Пойет, что и в Лиге Наций группу выиграл, и в отборе на Евро пытался навязать борьбу за второе место. Но в итоге эллины так и не смогли зацепиться даже за ничью в поединках с конкурентом, Нидерландами. А в марте, разгромив в первом стыковом поединке Казахстан, команда, казалось, справится и с Грузией. Но та после нулевой ничьей уверенно выиграла серию пенальти, и отправилась на свой дебютный чемпионат. А Пойет после этого подал в отставку, и нового полноценного главного тренера пока нет, обязанности исполняет наставник молодежки, Пападопулос. Впрочем, он мало что изменил в заявке, разве что можно отметить приглашение на сбор сразу троих совершенно новых вратарей.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 8 матчей, и все достижения греков - это 3 ничьи, причем подряд.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом Бундестим. Вряд ли им снова будет так же фатально не везти - ждем победы подопечных Нагельсманна с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Германия
7 июня 2024 -
21:45
Греция
Победа Германии с форой (-1.5) 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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