Товарищеские матчи
Чемпионат Европы07 июня 2024, 09:12 | Обновлено 07 июня 2024, 09:13
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Германия – Греция. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Менхенгладбахе
07 июня 2024, 09:12 | Обновлено 07 июня 2024, 09:13
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В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Греции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».
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Немецкая команда, как известно, ведет подготовку к домашнему Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля. 3 июня Бундестим в Нюрнберге сыграл вничью 0:0 со сборной Украины.
Видеотрансляцию матча Германия – Греция проводит видеосервис MEGOGO.
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