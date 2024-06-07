В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Греции.

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Команды сыграют в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».

Немецкая команда, как известно, ведет подготовку к домашнему Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля. 3 июня Бундестим в Нюрнберге сыграл вничью 0:0 со сборной Украины.

Видеотрансляцию матча Германия – Греция проводит видеосервис MEGOGO.