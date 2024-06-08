Товарищеские матчи
Чемпионат Европы08 июня 2024, 02:55 | Обновлено 08 июня 2024, 03:13
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Англия – Исландия – 0:1. Сенсация перед Евро-2024. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Лондоне
08 июня 2024, 02:55 | Обновлено 08 июня 2024, 03:13
56
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7 июня в Лондоне товарищеский матч провели сборные Англии и Исландии (0:1).
Сборная Англии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
Матч завершился сенсационным поражением английской команды.
Товарищеский матч
Лондон, 7 июня
Англия – Исландия – 0:1
Голы: Торстейнссон, 12
Видео голов и обзор матча
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Йоун Дагур Торстейнссон (Исландия).
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