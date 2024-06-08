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Товарищеские матчи
Англия
07.06.2024 21:45 – FT 0 : 1
Исландия
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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 02:55 | Обновлено 08 июня 2024, 03:13
56
0

Англия – Исландия – 0:1. Сенсация перед Евро-2024. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Лондоне

08 июня 2024, 02:55 | Обновлено 08 июня 2024, 03:13
56
0
Англия – Исландия – 0:1. Сенсация перед Евро-2024. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Лондоне товарищеский матч провели сборные Англии и Исландии (0:1).

Сборная Англии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

Матч завершился сенсационным поражением английской команды.

Товарищеский матч

Лондон, 7 июня

Англия – Исландия – 0:1

Голы: Торстейнссон, 12

Видео голов и обзор матча

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Йоун Дагур Торстейнссон (Исландия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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