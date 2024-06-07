В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Англии и Исландии.

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Команды сыграют в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Английская команда ведет подготовку к финальной части Евро-2024, которая состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В группе родоначальники футбола померятся силами с командами Сербии, Дании и Словении.

Видеотрансляцию матча Англия – Исландия проводит видеосервис MEGOGO.