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Товарищеские матчи
Англия
07.06.2024 21:45 - : -
Исландия
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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 09:55 | Обновлено 07 июня 2024, 10:06
28
0

Англия – Исландия. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Лондоне

07 июня 2024, 09:55 | Обновлено 07 июня 2024, 10:06
28
0
Англия – Исландия. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Англии и Исландии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Английская команда ведет подготовку к финальной части Евро-2024, которая состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В группе родоначальники футбола померятся силами с командами Сербии, Дании и Словении.

Видеотрансляцию матча Англия – Исландия проводит видеосервис MEGOGO.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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