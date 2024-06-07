7 июня на Уэмбли пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англии встретится со сборной Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда после пары очень успешных циклов провалилась в позапрошлом году в Лиге Наций, став четвертой в своей группе, и сделала шаг назад на чемпионате мира, вылетев уже в четвертьфинале. Саутгейт и после этого продолжил работу, но понятно, что в Германии летом от трех львов ждут и игры, и результата. Отбор Кейн и компания прошли показательно легко, дважды обыграв потенциально главного конкурента, Италию, и позволив сыграть с собой вничью только Украине и, в последнем туре, Северной Македонии. Тогда не хватило концентрации и настроя, да и в марте не было особенно чем гордиться: 0-1 с Бразилией и ничья с Бельгией, когда 2-2 оформили уже на добавленных минутах. Этот сбор начался в Ньюкасле с Боснией. И более чем уверенно, 3-0, разгромили своих гостей, причем дважды поразив их ворота еще по ходу первого тайма.

Ставки на матч Англия – Исландия

Исландия

Сборная после короткого пика 2016/2018 годов снова утратила позиции. В прошлом году она провела очередной уже довольно посредственный отбор, набрав 10 очков в десяти поединках - аж на 7 меньше, чем Люксембург, не говоря уже о Португалии со Словакией. Но все же чуть не вернулись ледяные на Евро, воспользовавшись лазейкой в виде пути Лиги Наций. Первого соперника в марте, Израиль, разгромили 4-1 - впрочем, там Фортуна была откровенно на стороне Оге Харейде и его подопечных. Да и с Украиной счет открывал Гудмундссон (сейчас его, как и ряда других ведущих игроков, решили не трогать вообще), но все закончилось волевыми 2-1 от Виктора Цыганкова и компании. Теперь Альберту не до футбола - снова нависла угроза серьезного обвинения.

Статистика личных встреч

Всего провели 4 поединка, и ледяные даже однажды выиграли. Но все 3 остальных матча приносили победы бриттанцам.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в Лондоне подопечные Саутгейта сыграют не хуже, чем в Ньюкасле. Согласимся и поставим на их победу с форой -2 гола (коэффициент - 1,69).