Экс-тренер Порту может возглавить Лацио

Новым главным тренером «Лацио» может стать Сержиу Консейсау. Об этом сообщают французские СМИ.

«Лацио» сейчас ищет нового главного тренера после прекращения сотрудничества с Игорем Тудором. В переговоры с Консейсау римский клуб пока что не вступал, но его кандидатура рассматривается.

Сам 49-летний португальский специалист недавно покинул «Порту». Он был близок к подписанию контракта с «Марселем», однако переговоры так и не увенчались успехом.

Главным фаворитом на пост главного тренера «Лацио» сейчас называется наставник «Вероны» Марко Барони.

Напомним, Консейсау выступал за «Лацио» в качестве игрока в 1998 – 2000 и 2003 – 2004 голах. В 2000 году вместе с римлянами стал чемпионом Италии.