Экс-тренер Порту может возглавить Лацио
Сержиу Консейсау сейчас без работы
Новым главным тренером «Лацио» может стать Сержиу Консейсау. Об этом сообщают французские СМИ.
«Лацио» сейчас ищет нового главного тренера после прекращения сотрудничества с Игорем Тудором. В переговоры с Консейсау римский клуб пока что не вступал, но его кандидатура рассматривается.
Сам 49-летний португальский специалист недавно покинул «Порту». Он был близок к подписанию контракта с «Марселем», однако переговоры так и не увенчались успехом.
Главным фаворитом на пост главного тренера «Лацио» сейчас называется наставник «Вероны» Марко Барони.
Напомним, Консейсау выступал за «Лацио» в качестве игрока в 1998 – 2000 и 2003 – 2004 голах. В 2000 году вместе с римлянами стал чемпионом Италии.
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