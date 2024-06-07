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  4. Экс-тренер Порту может возглавить Лацио
Италия
07 июня 2024, 09:41 |
185
0

Экс-тренер Порту может возглавить Лацио

Сержиу Консейсау сейчас без работы

07 июня 2024, 09:41 |
185
0
Экс-тренер Порту может возглавить Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Новым главным тренером «Лацио» может стать Сержиу Консейсау. Об этом сообщают французские СМИ.

«Лацио» сейчас ищет нового главного тренера после прекращения сотрудничества с Игорем Тудором. В переговоры с Консейсау римский клуб пока что не вступал, но его кандидатура рассматривается.

Сам 49-летний португальский специалист недавно покинул «Порту». Он был близок к подписанию контракта с «Марселем», однако переговоры так и не увенчались успехом.

Главным фаворитом на пост главного тренера «Лацио» сейчас называется наставник «Вероны» Марко Барони.

Напомним, Консейсау выступал за «Лацио» в качестве игрока в 1998 – 2000 и 2003 – 2004 голах. В 2000 году вместе с римлянами стал чемпионом Италии.

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Сержиу Консейсау Лацио Марко Барони
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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