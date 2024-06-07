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Италия
07 июня 2024, 02:29 | Обновлено 07 июня 2024, 02:30
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Лацио возглавит бывший игрок Ромы и чемпион Италии в составе Наполи

Марко Барони примет римский клуб

07 июня 2024, 02:29 | Обновлено 07 июня 2024, 02:30
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Лацио возглавит бывший игрок Ромы и чемпион Италии в составе Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

Опытный итальянский специалист Марко Барони, скорее всего, станет новым главным тренером «Лацио».

Несколько дней назад «орлы» сообщили об отставке Игора Тудора с поста главного тренера.

Как сообщают итальянские СМИ, Барони подпишет с «Лацио» двухлетний контракт. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

Сейчас 60-летний специалист возглавляет «Верону». Под его руководством команда закончила сезон-2023/24 на 13-м месте в Серии А. До этого он работал с разными другими командами Серии А, Серии Б и даже Серии С.

В качестве игрока выступал за «Монцу», «Фиорентину», Лечче», «Болонью», «Анкону» и «Рому». С 1989 по 1991 год играл за «Наполи», став чемпионом Италии сезона 1989/1990.

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Руслан Травкин Источник
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