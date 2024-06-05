ОФИЦИАЛЬНО. Именитый итальянский клуб уволил главного тренера

Римский футбольный клуб «Лацио» официально объявил об уходе 46-летнего хорватского специалиста Игора Тудора с поста главного тренера команды.

Хорват был назначен наставником римлян только в марте 2024 года. Сообщалось, что у Тудора возникли существенные разногласия с руководством.

До «Лацио» Тудор работал во французском «Марселе».

В сезоне 2023/24 «Лацио» занял 7-е место в таблице Серии А и квалифицировался в Лигу Европы.