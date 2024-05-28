Италия28 мая 2024, 17:27 |
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Разногласия с руководством. Тренер Лацио может покинуть клуб
Игор Тудор возглавил римлян только в марте
28 мая 2024, 17:27 |
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Главный тренер «Лацио» Игор Тудор Может в ближайшее время покинуть свой пост, на который был назначен лишь в середине марта. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, у Тудора возникли существенные разногласия с руководством «Лацио».
После своего назначения на пост главного тренера «Лацио» Тудор провел 11 матчей, в которых одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл. «Орлы» финишировали в нынешнем сезоне Серии А на седьмом месте и завоевали право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.
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