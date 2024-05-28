Разногласия с руководством. Тренер Лацио может покинуть клуб

Главный тренер «Лацио» Игор Тудор Может в ближайшее время покинуть свой пост, на который был назначен лишь в середине марта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, у Тудора возникли существенные разногласия с руководством «Лацио».

После своего назначения на пост главного тренера «Лацио» Тудор провел 11 матчей, в которых одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл. «Орлы» финишировали в нынешнем сезоне Серии А на седьмом месте и завоевали право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.