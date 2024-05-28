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Италия
28 мая 2024, 17:27 |
153
0

Разногласия с руководством. Тренер Лацио может покинуть клуб

Игор Тудор возглавил римлян только в марте

28 мая 2024, 17:27 |
153
0
Разногласия с руководством. Тренер Лацио может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Лацио» Игор Тудор Может в ближайшее время покинуть свой пост, на который был назначен лишь в середине марта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, у Тудора возникли существенные разногласия с руководством «Лацио».

После своего назначения на пост главного тренера «Лацио» Тудор провел 11 матчей, в которых одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл. «Орлы» финишировали в нынешнем сезоне Серии А на седьмом месте и завоевали право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

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Игор Тудор Лацио отставка
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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