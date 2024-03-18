ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Малиновского в Марселе возглавил Лацио

Римский «Лацио» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Игоря Тудора. Условия и срок действия контракта с 45-летним хорватским специалистом не сообщаются.

Напомним, на прошлой неделе пост главного тренера «Лацио» покинул Маурицио Сарри, который работал с клубом с лета 2021 года. После его ухода с командой временно работал Джованни Мартушьелло.

Тудор ранее уже работал в Серии А с «Удинезе» и «Вероной». Предыдущим местом его работы был «Марсель», откуда он ушел летом 2023 года.