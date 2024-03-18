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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Малиновского в Марселе возглавил Лацио
Италия
18 марта 2024, 19:34 |
506
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Малиновского в Марселе возглавил Лацио

Игор Тудор будет работать с римским клубом

18 марта 2024, 19:34 |
506
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Малиновского в Марселе возглавил Лацио
ФК Лацио. Игор Тудор

Римский «Лацио» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Игоря Тудора. Условия и срок действия контракта с 45-летним хорватским специалистом не сообщаются.

Напомним, на прошлой неделе пост главного тренера «Лацио» покинул Маурицио Сарри, который работал с клубом с лета 2021 года. После его ухода с командой временно работал Джованни Мартушьелло.

Тудор ранее уже работал в Серии А с «Удинезе» и «Вероной». Предыдущим местом его работы был «Марсель», откуда он ушел летом 2023 года.

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Игор Тудор Лацио
Источник ФК Лацио
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