ОФИЦИАЛЬНО. Лацио уволил Сарри и назначил нового главного тренера

Руководство римского «Лацио» приняло отставку главного тренера Маурицио Сарри, сообщается на сайте клуба.

65-летний специалист возглавлял клуб с лета 2021 года. Римляне потерпели пять поражений в последних шести матчах во всех турнирах – в Серии А команда идет на девятом месте после 28 туров, а также вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» (1:0 дома и 0:3 на выезде).

Новым главным тренером «Лацио» стал Джованни Мартушьелло, работавший ассистентом предыдущего наставника. 52-летний тренер ранее входил в штаб Сарри в «Ювентусе», а до этого трудился с Лучано Спаллетти в «Интере».