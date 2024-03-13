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Италия
13 марта 2024, 11:39 |
414
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио уволил Сарри и назначил нового главного тренера

Бывшего наставника заменил его ассистент Джованни Мартушьелло

13 марта 2024, 11:39 |
414
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио уволил Сарри и назначил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Мартушьелло

Руководство римского «Лацио» приняло отставку главного тренера Маурицио Сарри, сообщается на сайте клуба.

65-летний специалист возглавлял клуб с лета 2021 года. Римляне потерпели пять поражений в последних шести матчах во всех турнирах – в Серии А команда идет на девятом месте после 28 туров, а также вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» (1:0 дома и 0:3 на выезде).

Новым главным тренером «Лацио» стал Джованни Мартушьелло, работавший ассистентом предыдущего наставника. 52-летний тренер ранее входил в штаб Сарри в «Ювентусе», а до этого трудился с Лучано Спаллетти в «Интере».

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Маурицио Сарри Лацио отставка
Источник ФК Лацио
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