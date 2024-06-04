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  4. Сержиу Консейсау покинет Порту. Он считает, что его предал ассистент
Португалия
04 июня 2024, 09:50 |
584
0

Сержиу Консейсау покинет Порту. Он считает, что его предал ассистент

Специалист провел во главе «драконов» семь сезонов

04 июня 2024, 09:50 |
584
0
Сержиу Консейсау покинет Порту. Он считает, что его предал ассистент
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

49-летний Сержиу Консейсау в ближайшее время покинет пост главного тренера «Порту», на котором провел последние семь сезонов.

О том, чтобы принять новый вызов специалист задумывался и ранее, однако на днях Консейсау узнал, что руководство «Порту» ведет переговоры о назначении его преемником 41-летнего Витора Бруну, который сейчас входит в тренерский штаб «драконов», являясь одним из ассистентов Сержиу.

Подобную информацию Консейсау воспринял как предательство со стороны Бруну, и если раньше тренер был готов покинуть пост без компенсации, то сейчас, похоже, ситуация изменилась и Сержиу может затребовать все, что причитается ему по контракту, так как его отношения с боссами клуба также стали буквально невыносимыми.

После ухода из «Порту» Консейсау рассчитывает продолжить карьеру в «Марселе», который уже контактировал с португальцем и хочет видеть его во главе команды.

За семь лет работы с «Порту» Консейсау выигрывал с «драконами» три чемпионата Португалии, четыре Кубка страны, Кубок португальской лиги и три Суперкубка Португалии.

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Сержиу Консейсау Порту расторжение контракта чемпионат Португалии по футболу
Алексей Сливченко Источник: L'Equipe
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