Сержиу Консейсау покинет Порту. Он считает, что его предал ассистент

49-летний Сержиу Консейсау в ближайшее время покинет пост главного тренера «Порту», на котором провел последние семь сезонов.

О том, чтобы принять новый вызов специалист задумывался и ранее, однако на днях Консейсау узнал, что руководство «Порту» ведет переговоры о назначении его преемником 41-летнего Витора Бруну, который сейчас входит в тренерский штаб «драконов», являясь одним из ассистентов Сержиу.

Подобную информацию Консейсау воспринял как предательство со стороны Бруну, и если раньше тренер был готов покинуть пост без компенсации, то сейчас, похоже, ситуация изменилась и Сержиу может затребовать все, что причитается ему по контракту, так как его отношения с боссами клуба также стали буквально невыносимыми.

После ухода из «Порту» Консейсау рассчитывает продолжить карьеру в «Марселе», который уже контактировал с португальцем и хочет видеть его во главе команды.

За семь лет работы с «Порту» Консейсау выигрывал с «драконами» три чемпионата Португалии, четыре Кубка страны, Кубок португальской лиги и три Суперкубка Португалии.