Конкурент для Моуриньо? Бешикташ назначил тренером именитого нидерландца

«Бешикташ» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Джованни ван Бронкхорста. Контракт с 49-летним нидерландским специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущим местом работы ван Бронкхорста был «Рейнджерс», откуда его уволили в ноябре 2022 года. В сезоне 2021/2022 он довел шотландский клуб до финала Лиги Европы. В январе текущего года ван Бронкхорста рассматривали как возможного нового тренера «Барселоны».

Это не первое громкое тренерское назначении в Турции за последние дни. На прошлой неделе Жозе Моуриньо возглавил «Фенербахче».