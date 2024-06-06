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  4. Конкурент для Моуриньо? Бешикташ назначил тренером именитого нидерландца
Турция
06 июня 2024, 21:42 |
773
0

Конкурент для Моуриньо? Бешикташ назначил тренером именитого нидерландца

С командой будет работать Джованни ван Бронкхорст

06 июня 2024, 21:42 |
773
0
Конкурент для Моуриньо? Бешикташ назначил тренером именитого нидерландца
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

«Бешикташ» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Джованни ван Бронкхорста. Контракт с 49-летним нидерландским специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущим местом работы ван Бронкхорста был «Рейнджерс», откуда его уволили в ноябре 2022 года. В сезоне 2021/2022 он довел шотландский клуб до финала Лиги Европы. В январе текущего года ван Бронкхорста рассматривали как возможного нового тренера «Барселоны».

Это не первое громкое тренерское назначении в Турции за последние дни. На прошлой неделе Жозе Моуриньо возглавил «Фенербахче».

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Бешикташ Джованни ван Бронкхорст
Олег Дидух Источник: ФК Бешикташ
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