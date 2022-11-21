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21 ноября 2022, 12:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:02
98
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера

Вероятно, причиной стал провал в Лиге чемпионов

21 ноября 2022, 12:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:02
98
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст отправлен в отставку с поста главного тренера шотландского «Глазго Рейнджерс».

Джованни занимал пост наставника команды с ноября прошлого года. При нидерландском тренере «Рейнджерс» набрали 33 балла в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет девять пунктов.

Добавим, что команда из Глазго провально выступила на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В квартете с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» шотландцы не набрали ни одного балла.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» установил антирекорд Лиги чемпионов.

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Источник ФК Рейнджерс
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