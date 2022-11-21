ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера
Вероятно, причиной стал провал в Лиге чемпионов
Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст отправлен в отставку с поста главного тренера шотландского «Глазго Рейнджерс».
Джованни занимал пост наставника команды с ноября прошлого года. При нидерландском тренере «Рейнджерс» набрали 33 балла в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет девять пунктов.
Добавим, что команда из Глазго провально выступила на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В квартете с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» шотландцы не набрали ни одного балла.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» установил антирекорд Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неоднозначный случай перед матчем «Днепр-1» – «Шахтер»
Важные события во всех видах спорта