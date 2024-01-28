Список пяти. В Испании составили реестре вероятных преемников Хави в Барсе

Испанское издание Sport.es презентовало свою версию реестра из пяти кандидатов на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны».

Источник утверждает, что заменить испанца могут:

Тиаго Мотта (главный тренер «Болоньи»),

Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»),

Джованни ван Бронкхорст (бывший наставник «Рейнджерс»),

Мичел (главный тренер «Жироны»),

Иманоль Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»).

Как известно, Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5), состоявшегося в субботу, 27 января, заявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что названа главная кандидатура сменщика Хави.