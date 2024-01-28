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Испания
28 января 2024, 12:13 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
784
0

Список пяти. В Испании составили реестре вероятных преемников Хави в Барсе

Испанец еще не покинул «Камп Ноу», а тема его сменщина уже актуальна

28 января 2024, 12:13 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
784
0
Список пяти. В Испании составили реестре вероятных преемников Хави в Барсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанское издание Sport.es презентовало свою версию реестра из пяти кандидатов на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны».

Источник утверждает, что заменить испанца могут:

  • Тиаго Мотта (главный тренер «Болоньи»),
  • Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»),
  • Джованни ван Бронкхорст (бывший наставник «Рейнджерс»),
  • Мичел (главный тренер «Жироны»),
  • Иманоль Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»).

Как известно, Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5), состоявшегося в субботу, 27 января, заявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что названа главная кандидатура сменщика Хави.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Хави Тиаго Мотта Рафаэль Маркес Мичел (Мигель Анхель Санчес) Джованни ван Бронкхорст
Источник Sport.es
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