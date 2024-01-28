Испания28 января 2024, 12:13 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
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Список пяти. В Испании составили реестре вероятных преемников Хави в Барсе
Испанец еще не покинул «Камп Ноу», а тема его сменщина уже актуальна
28 января 2024, 12:13 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
784
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Испанское издание Sport.es презентовало свою версию реестра из пяти кандидатов на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны».
Источник утверждает, что заменить испанца могут:
- Тиаго Мотта (главный тренер «Болоньи»),
- Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»),
- Джованни ван Бронкхорст (бывший наставник «Рейнджерс»),
- Мичел (главный тренер «Жироны»),
- Иманоль Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»).
Как известно, Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5), состоявшегося в субботу, 27 января, заявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце текущего сезона.
Ранее сообщалось, что названа главная кандидатура сменщика Хави.
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