Ребров отреагировал на победу Усика в мегафайте с Фьюри

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

– Добавляет ли вам мотивации недавняя победа Александра Усика?

– Мы все болели за Александра, видели, каким был бой. Очень важная победа для всех нас. Он не просто победил, а победил очень красиво. Поэтому эта победа также вдохновляет наших игроков, ведь они увидели, как в мире относятся к Украине. Все наши футболисты видят, что они действительно могут сделать для Украины на Евро.

Ранее Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри.