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  4. Ребров отреагировал на победу Усика в мегафайте с Фьюри
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2024, 20:36 |
367
0

Ребров отреагировал на победу Усика в мегафайте с Фьюри

Тренер сборной Украины высказался о победе украинского боксера

06 июня 2024, 20:36 |
367
0
Ребров отреагировал на победу Усика в мегафайте с Фьюри
УАФ. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

– Добавляет ли вам мотивации недавняя победа Александра Усика?

– Мы все болели за Александра, видели, каким был бой. Очень важная победа для всех нас. Он не просто победил, а победил очень красиво. Поэтому эта победа также вдохновляет наших игроков, ведь они увидели, как в мире относятся к Украине. Все наши футболисты видят, что они действительно могут сделать для Украины на Евро.

Ранее Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри.

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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