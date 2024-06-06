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  4. Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 19:43 |
936
0

Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

06 июня 2024, 19:43 |
936
0
Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

«Усик? Я поздравляю его с победой! Для нас всех он лучший, он чемпион. Все ребята в сборной Украины очень переживали за него», – сказал Ярмоленко.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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