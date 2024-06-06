28-летний нидерландский полузащитник Дилан Мертенс покинул болгарский «Ботев» Пловдив и официально стал игроком рашистского клуба «факел» из воронежа.

Отмечается, что Дилан Мертенс является клиентом украинской агентской компании ProStar. Владельцем этой компании является известный украинский агент Вадим Шаблий.

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня, который родился в Кривом Роге и выступал за сборную Украины по футболу, получил российское гражданство, игрок выступает в РФ с 2021 года.