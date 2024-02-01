Динамо опровергло слухи о матче с клубом, который сыграет с командой из рф

ФК «Динамо» Киев опроверг слухи, что планирует проводить товарищеский матч с «Ордабасы».

«Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском поединке с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный поединок с ФК «Петрокуб» (Молдова).

Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищеский поединок с представителем страны-агрессора «Факелом» Воронеж. Напоминаем коллегам из Казахстана, что российские войска ежедневно убивают украинцев, разрушают инфраструктуру и уничтожают города. Недавно российская ракета уничтожила стадион «Локомотив» в Киеве, где занимались футболом сотни украинских детей. Российским клубам нет места в мировом футболе и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», – сообщил киевский клуб.