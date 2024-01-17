Украина. Премьер лига17 января 2024, 12:10 | Обновлено 17 января 2024, 12:26
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Динамо огласило о двух новых спаррингах на сборе в Турции
Киевляне сыграют 13 и 16 февраля
17 января 2024, 12:10 | Обновлено 17 января 2024, 12:26
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Киевское «Динамо» сообщило о договоренности относительно проведения двух спаррингов на сборе в Турции, который начнется 21 января.
Сообщается, что подопечные Александра Шовковского среди прочего также сыграют 13 февраля с грузинским «Динамо» из Тбилиси, а 16 февраля померятся силами с румынским клубом «Петрокуб» из Хынчешты.
Напомним, во вторник, 16 февраля, футболисты «Динамо» начали в Киеве втягивающий цикл зимней подготовки.
В таблице УПЛ «Динамо» занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 матчей.
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Комментарии 1
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Лютий ще не наступив....писакі....пишіть краще , що хернякі переходять в ювентуснаполі за 100500 мільярдів і не лізьте до нормальних клубів
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