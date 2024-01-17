Динамо огласило о двух новых спаррингах на сборе в Турции

Киевское «Динамо» сообщило о договоренности относительно проведения двух спаррингов на сборе в Турции, который начнется 21 января.

Сообщается, что подопечные Александра Шовковского среди прочего также сыграют 13 февраля с грузинским «Динамо» из Тбилиси, а 16 февраля померятся силами с румынским клубом «Петрокуб» из Хынчешты.

Напомним, во вторник, 16 февраля, футболисты «Динамо» начали в Киеве втягивающий цикл зимней подготовки.

В таблице УПЛ «Динамо» занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 матчей.