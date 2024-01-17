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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 12:10 | Обновлено 17 января 2024, 12:26
321
1

Динамо огласило о двух новых спаррингах на сборе в Турции

Киевляне сыграют 13 и 16 февраля

17 января 2024, 12:10 | Обновлено 17 января 2024, 12:26
321
1
Динамо огласило о двух новых спаррингах на сборе в Турции
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» сообщило о договоренности относительно проведения двух спаррингов на сборе в Турции, который начнется 21 января.

Сообщается, что подопечные Александра Шовковского среди прочего также сыграют 13 февраля с грузинским «Динамо» из Тбилиси, а 16 февраля померятся силами с румынским клубом «Петрокуб» из Хынчешты.

Напомним, во вторник, 16 февраля, футболисты «Динамо» начали в Киеве втягивающий цикл зимней подготовки.

В таблице УПЛ «Динамо» занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 матчей.

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учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Динамо Тбилиси Динамо Киев - Динамо Тбилиси Петрокуб Хынчешты
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Андрій Шевченко
Лютий ще не наступив....писакі....пишіть краще , що хернякі переходять в ювентуснаполі за 100500 мільярдів і не лізьте до нормальних клубів
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