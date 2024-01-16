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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 20:06 | Обновлено 16 января 2024, 20:07
750
1

ФОТО. Динамо начало подготовку к весенней части сезона

В воскресенье киевляне отправятся в Турцию

16 января 2024, 20:06 | Обновлено 16 января 2024, 20:07
750
1
ФОТО. Динамо начало подготовку к весенней части сезона
ФК Динамо Киев

«Динамо» начало подготовку к весенней части сезона. Первый этап этой работы пройдет на тренировочной базе «бело-синих» в Вите-Литовской.

Собравшись после отпуска 12 января, игроки прежде всего прошли плановое медобследование, в эти же дни начались ежедневные тренировки.

Команда уже работает с мячом на натуральном газоне, который хранился под защитной пленкой. Конечно, на первом этапе игрокам приходится выполнять немало беговой работы. Кроме того, игроки тренируются в современном фитнес-центре тренировочной базы.

В Киеве динамовцы будут тренироваться до конца недели, а в воскресенье отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и будут проводить контрольные матчи.

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Источник ФК Динамо Киев
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Андрій Шевченко
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Теннис
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