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  4. Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»
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11 февраля 2024, 12:07 |
157
0

Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»

Новичок «Ордабасы» рассказал о своем отношении к российским представителям казахского клуба

11 февраля 2024, 12:07 |
157
0
Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»
ФК Лудогорец. Игорь Пластун

Украинский защитник Игорь Пластун, который недавно стал игроком «Ордабасы», рассказал о своем отношении к российским представителям казахского клуба.

– Главным тренером «Ордабасы» является белорус Александр Седнев. В штабе, если верить Transfermarkt, присутствует и российский специалист. Также в команде играет нападающий из Беларуси. Вы учитывали это перед трансфером?

– В штабе есть и украинские специалисты. Седнев ранее много работал с украинскими футболистами. Я уже имел с ним разговор. Он очень хорошо отзывается обо всех украинцах, с которыми пересекался. Я пока плохо знаком с составом «Ордабасы». В первый день увидел, что в команде много местных футболистов. Считаю, если ты сейчас на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться. Нужно продолжать жить своей жизнью. Пусть нас ужасаются все.

– А перед трансфером вообще тема политики с тренером или менеджментом поднималась?

– Нет, эту тему мы не затрагивали. Вчера у «Ордабасы» был запланирован спарринг с российским клубом «факел» (воронеж), но без нас. Тренеры и менеджеры понимают, почему мы, украинцы, играть не будем. Украинцам в спорте приходится встречаться с россиянами. Часто подобное можно увидеть, например, в теннисе. Они играют. Жизнь продолжается. Думаю, что через годы все это будет и в футболе. Возможно, команды не будут между собой играть, а игроки 100% будут пересекаться между собой.

– То есть для Вас большое присутствие в чемпионате Казахстана белорусских и российских игроков не станет проблемой?

– Я не знаю составы других команд, много ли здесь россиян. Я всегда смотрю только на себя.

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Игорь Пластун Ордабасы Факел Воронеж чемпионат Казахстана по футболу
Источник Украинский футбол
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