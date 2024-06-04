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  4. Байндл проиграла на старте турнира WTA 125 в Хорватии
WTA
04 июня 2024, 17:14 | Обновлено 04 июня 2024, 17:15
81
0

Байндл проиграла на старте турнира WTA 125 в Хорватии

Катерина уступила в трех партиях Лулу Сан

04 июня 2024, 17:14 | Обновлено 04 июня 2024, 17:15
81
0
Байндл проиграла на старте турнира WTA 125 в Хорватии
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№167 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В матче первого раунда Катерина проиграла представительнице Новой Зеландии Лулу Сан (№128 WTA).

Макарска. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 1:6, 6:2, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

Лулу Сан далее сыграет против Ирины Шиманович (№198 WTA) или Кэти Волинец (№108 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Макарска Лулу Сан (Радовчич)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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