WTA04 июня 2024, 17:14 | Обновлено 04 июня 2024, 17:15
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Байндл проиграла на старте турнира WTA 125 в Хорватии
Катерина уступила в трех партиях Лулу Сан
04 июня 2024, 17:14 | Обновлено 04 июня 2024, 17:15
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№167 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В матче первого раунда Катерина проиграла представительнице Новой Зеландии Лулу Сан (№128 WTA).
Макарска. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 1:6, 6:2, 2:6
Это была первая встреча теннисисток.
Лулу Сан далее сыграет против Ирины Шиманович (№198 WTA) или Кэти Волинец (№108 WTA).
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