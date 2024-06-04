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Товарищеские матчи
Италия
04.06.2024 22:00 - : -
Турция
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04 июня 2024, 05:29 |
72
0

Италия – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 4 июня в 22:00 по Киеву

04 июня 2024, 05:29 |
72
0
Италия – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня на «Ренато Далль Ара» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Италии встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Италия

Команда подходит к новому континентальному турниру в статусе обладателя титула. Скуадра Адзурра по делу выиграла прошлый Евро, достаточно вспомнить, что в решающем поединке на Уэмбли выиграли у англичан, пусть и по пенальти. Вот только после этого было немало неудач, от невыхода на чемпионат мира из-за домашнего поражения Северной Македонии и до бегства в Саудовскую Аравию Манчини. Роберто сменил Спаллетти, но уже и при нем было немало осечек. Англичане даже уже без турнирной мотивации выиграли у соперника, вничью сыграли не только с Украиной, но и с македонцами. Но все равно по дополнительным показателям именно Доннарумма и компания заняли второе место, а с ним - и взяли путевку на Евро. Сейчас начинается подготовка к турниру, и заявка очень широка сейчас. Хотя даже в нее не попали Дзаньоло, Локателли, Берарди и, главное, Иммобиле - и список можно продолжать долго.

Турция

Сборная была худшим участником прошлого Евро. И, казалось, янычары могут и на нынешний турнир не выйти, что и вылилось в отставку Кунтца прошлой осенью. Его сменил Монтелла, и так уж сложилось, что он по итогам первых же матчей, досрочно, добыл пропуск на чемпионат. На кураже получилось и Германию в контрольном поединке в ноябре обыграть на выезде. Но весной результаты сборной были уже намного скромнее: Венгрии в контрольном поединке проиграли минимально, а в Австрии и вовсе были 1:6. Сейчас на сбор позвали очень много футболистов, чуть ли не всех, кого только можно было. Только травмированные типа Ченгиза Ундера остались без приглашения.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 9 очных поединков, из которых 2/3 закончились победами Италии (в том числе и оба последних). Еще трижды турки отстаивали ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары подопечных Спаллетти. Но у гостей часто неплохо получается - стоит присмотреться к варианту с +1 на турок (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Италия
4 июня 2024 -
22:00
Турция
Фора Турции (+1) 1.79 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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