Товарищеские матчи
Чемпионат Европы05 июня 2024, 06:57 | Обновлено 05 июня 2024, 07:36
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Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Болонье
05 июня 2024, 06:57 | Обновлено 05 июня 2024, 07:36
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4 июня в Болонье товарищеский матч провели сборные Италии и Турции (0:0).
Обе команды ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
Товарищеский матч
Болонья, 4 июня
Италия – Турция – 0:0
Видеообзор матча
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