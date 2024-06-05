Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Италия
04.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Турция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 06:57 | Обновлено 05 июня 2024, 07:36
56
0

Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Болонье

05 июня 2024, 06:57 | Обновлено 05 июня 2024, 07:36
56
0
Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в Болонье товарищеский матч провели сборные Италии и Турции (0:0).

Обе команды ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

Товарищеский матч

Болонья, 4 июня

Италия – Турция – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Ирландия – Венгрия – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Испания – Андорра. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИДЕО. Украина минимально уступила Казахстану на ЧЕ-2024 по мини-футболу
Евро-2024 товарищеские матчи сборная Италии по футболу сборная Турции по футболу видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания
Футбол | 04 июня 2024, 23:02 0
115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания
115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания

У клуба есть время до ноября, чтобы подготовить свою позицию

Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Бокс | 04 июня 2024, 10:40 0
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде

Китаец нанес «бомбардировщику» очередное поражение

Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Футбол | 04.06.2024, 06:49
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Футбол | 04.06.2024, 21:56
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Футбол | 04.06.2024, 17:38
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 6
Футбол
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
03.06.2024, 14:44
Теннис
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
04.06.2024, 07:11 8
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2024, 11:00 4
Теннис
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 11
Теннис
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 20
Футбол
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем