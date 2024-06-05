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Товарищеские матчи
Швейцария
04.06.2024 21:15 – FT 4 : 0
Эстония
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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 00:09 |
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Товарищеские матчи. Победа Португалии, Италия не сумела обыграть Турцию

Сборная Румынии сыграла вничью с Болгарией

05 июня 2024, 00:09 |
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Товарищеские матчи. Победа Португалии, Италия не сумела обыграть Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 июня в Европе состоялся ряд товарищеских матчей, которые проводили сборные-участницы предстоящего Евро-2024.

Португалия дома в результативном матче обыграла Финляндию, а Италия так и не смогла распечатать ворота Турции – ничья 0:0. С аналогичным счетом завершился матч между Болгарией и соперником Украины по групповому этапу Евро-2024, Румынией.

Европа. Товарищеские матчи

Швейцария – Эстония – 4:0
Голы: Цубер 20, Амдуни 47, Эльведи 63, Шакири 70

Румыния – Болгария – 0:0

Австрия – Сербия – 2:1
Голы: Виммер 10, Баумгартнер 13 – Павлович 35

Ирландия – Венгрия – 2:1
Голы: Ида 36, Перрот 90+2 – Ланг 40

Португалия – Финляндия – 4:2
Голы: Рубен Диаш 17, Диогу Жота 45+4, Бруну Фернандеш 55, 84 – Пукки 73, 77
Португалия: Са, Нуну Мендеш (Далот 46), Антониу Силва (Перейра 73), Рубен Диаш (Инасиу 46), Канселу, Витинья, Пальинья (Бруну Фернандеш 46), Невеш, Леау (Нету 46), Франсишку Консейсау, Диогу Жота (Рамуш 46)

Италия – Турция – 0:0
Италия: Викарио, Димарко (Калафиори 84), Бастони, Манчини, Ди Лоренцо, Жоржиньо (Фаджоли 62), Кристанте, Пеллегрини (Фраттези 68), Кьеза (Дзакканьи 46), Орсолини (Камбьязо 46), Ретеги (Распадори 68)

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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