Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
В этой части сетки собрались все топы
Состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Франции 2024 в верхней части женской сетки.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек деклассировала Анастасию Потапову и сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой, которая остановила квалифаера Ольгу Данилович.
Американка Коко Гофф легко одолела итальянку Элизабетту Коччаретто и сразится с Онс Жабер из Туниса, которая оказалась сильнее Клары Таусон из Дании.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова – 6:0, 6:0
Маркета Вондроушова [5] – Ольга Данилович [Q] – 6:4, 6:2
Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто – 6:1, 6:2
Онс Жабер [8] – Клара Таусон – 6:4, 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8]
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