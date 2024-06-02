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Ролан Гаррос
02 июня 2024, 19:08 | Обновлено 02 июня 2024, 19:28
1196
1

Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос

В этой части сетки собрались все топы

02 июня 2024, 19:08 | Обновлено 02 июня 2024, 19:28
1196
1
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Франции 2024 в верхней части женской сетки.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек деклассировала Анастасию Потапову и сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой, которая остановила квалифаера Ольгу Данилович.

Американка Коко Гофф легко одолела итальянку Элизабетту Коччаретто и сразится с Онс Жабер из Туниса, которая оказалась сильнее Клары Таусон из Дании.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова – 6:0, 6:0
Маркета Вондроушова [5] – Ольга Данилович [Q] – 6:4, 6:2

Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто – 6:1, 6:2
Онс Жабер [8] – Клара Таусон – 6:4, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8]

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Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек Анастасия Потапова Маркета Вондроушова Ольга Данилович Коко Гофф Элизабетта Коччаретто Онс Жабер Клара Таусон
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Falko
Ех, Кларуся затято бодалася із Жабою, але Жаба таки задусила (
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