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Ролан Гаррос
02 июня 2024, 15:24 | Обновлено 02 июня 2024, 15:58
731
0

ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала

Коко Гофф четвертый год подряд пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос

02 июня 2024, 15:24 | Обновлено 02 июня 2024, 15:58
731
0
ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф вышла в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде американка разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (№51 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Коко Гофф (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:1, 6:2

Гофф седьмой раз вышла в четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в Париже – четвертый год подряд.

В 1/4 финала Коко сразится с Онс Жабер или Кларой Таусон.

Ранее американка остановила Даяну Ястремскую.

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видео Даяна Ястремская Коко Гофф Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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