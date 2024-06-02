ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала
Коко Гофф четвертый год подряд пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос
Третья ракетка мира Коко Гофф вышла в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом раунде американка разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (№51 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Коко Гофф (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:1, 6:2
Гофф седьмой раз вышла в четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в Париже – четвертый год подряд.
В 1/4 финала Коко сразится с Онс Жабер или Кларой Таусон.
Ранее американка остановила Даяну Ястремскую.
Four straight QFs in Paris 💯#RolandGarros pic.twitter.com/CV0CP7vcJp— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
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