ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала

Третья ракетка мира Коко Гофф вышла в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде американка разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (№51 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Коко Гофф (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:1, 6:2

Гофф седьмой раз вышла в четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в Париже – четвертый год подряд.

В 1/4 финала Коко сразится с Онс Жабер или Кларой Таусон.

Ранее американка остановила Даяну Ястремскую.